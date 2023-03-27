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Экс-футболист РФ Павел Мамаев подарил супруге Надежде Санько 860-метровую виллу на Бали

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Экс-футболист РФ Павел Мамаев подарил супруге Надежде Санько 860-метровую виллу на Бали
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Фото из открытых источников

Жена бывшего игрока сборной Российской Федерации по футболу Павла Мамаева Надежда Санько в социальных сетях написала о щедром подарке от мужа. Как оказалось, роскошным подарком от ее супруга стала огромная вилла на 860 квадратных метров на Бали.

Летом минувшего года у звездной пары родился сын Тимофей. Также 34‑летний футболист растит дочь Алису от первого брака с Аланой Мамаевой. Пара развелась год назад после восьми лет брака. После развода женщина обвинила экс-избранника в неуплате алиментов на детей. В январе Мамаев женился во второй раз.

Между прочим, о завершении карьеры спортсмен сообщил зимой этого года. Совместно с Федором Смоловым Павел Мамаев основал спортивную академию, которая находится в Дубае.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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