Экс-футболист РФ Павел Мамаев подарил супруге Надежде Санько 860-метровую виллу на Бали

Жена бывшего игрока сборной Российской Федерации по футболу Павла Мамаева Надежда Санько в социальных сетях написала о щедром подарке от мужа. Как оказалось, роскошным подарком от ее супруга стала огромная вилла на 860 квадратных метров на Бали.

Летом минувшего года у звездной пары родился сын Тимофей. Также 34‑летний футболист растит дочь Алису от первого брака с Аланой Мамаевой. Пара развелась год назад после восьми лет брака. После развода женщина обвинила экс-избранника в неуплате алиментов на детей. В январе Мамаев женился во второй раз.

Между прочим, о завершении карьеры спортсмен сообщил зимой этого года. Совместно с Федором Смоловым Павел Мамаев основал спортивную академию, которая находится в Дубае.