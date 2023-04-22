59-летний актер РФ Игорь Верник женился в третий раз

Игорь Верник зарегистрировал официально свои отношения с возлюбленной. Этот брак для прославленного российского актера стал третьим. В этом раз артист попытается снова найти семейное счастье.

Избранницей Игоря стала Наталья Шнейдерова. Женщина является известным кинопродюсером. Жена 59-летнего Верника моложе любимого на целых 16 лет.

Радостную новость фанатам звезды рассказа брат жениха Вадим. Он опубликовал в одной из социальных сетей фотографию молодоженов и написал, что целиком одобряет выбор своего брата.