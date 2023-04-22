Журналист Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой Отечественной войны (ВОВ) лишены какой-либо художественной ценности и должны быть непременно снесены.

На высказывание латвийской артистки отреагировал журналист Михаил Шахназаров. Говоря о заявлениях исполнительницы Латвийской Республики, публицист в своем Telegram-канале «Ыыху Москва» поинтересовался, а сможет ли Лайма когда-нибудь еще ниже пасть.

«Или все границы скотства пройдены и уже пробиты?» — сказал Михаил Шахназаров.

Нелишне отметить, что такие скандальные высказывания Вайкуле поклонники успели связать с ее проблемами с алкоголем. Сама певица на удивление на критику предпочитает не реагировать.