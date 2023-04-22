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Журналист Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ

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Журналист Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ
Спорт
Фото из открытых источников

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой Отечественной войны (ВОВ) лишены  какой-либо художественной ценности и должны быть непременно снесены.

На высказывание латвийской артистки отреагировал журналист Михаил Шахназаров. Говоря о заявлениях исполнительницы Латвийской Республики, публицист в своем Telegram-канале «Ыыху Москва» поинтересовался, а сможет ли Лайма когда-нибудь еще ниже пасть.

«Или все границы скотства пройдены и уже пробиты?» — сказал Михаил Шахназаров.

Нелишне отметить, что такие скандальные высказывания Вайкуле поклонники успели связать с ее проблемами с алкоголем. Сама певица на удивление на критику предпочитает не реагировать.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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