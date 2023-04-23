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Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж

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Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж
Спорт
Фото из открытых источников

Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка поделилась подробностями из личной жизни. Она даже впервые рассказала о новом возлюбленном.

В эфире оказалось, что Валюшкина тайно вышла замуж.

Да, были уже в ЗАГСе. Вы профукали все. Мы сразу же за сыночком моим, - сообщила Елена.

Стоит добавить, что нового избранника звезды сериала «Универа» зовут Андрей. Дети актрисы с ним давно знакомы, поэтому наладить общение между наследниками и возлюбленным Валюшкиной не составило труда. Также артистка, которой в декабре исполнилось 60 лет, призналась, что познакомилась с будущим мужем на вечеринке общего друга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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