Woman.ru: Алла Пугачева продала свой замок в Подмосковье

В минувшем году Алла Пугачева покинула РФ, обосновавшись в Израиле. Примадонна обещала вернуться на родину к началу учебного года. Свое обещание она сдержала. Но артистка в России надолго не задержалась и улетела за границу без обратного билета.

Некоторые источники уверены, что певица занималась оформлением документов для продажи замка в Подмосковье. Риелторы утверждали, что Примадонне будет тяжело продать недвижимость за ту сумму, которую озвучила. Сделка один раз сорвалась из-за того, что покупатель попросил скидку, а Пугачева не захотела уступить. Но на днях стало известно, что Алла Борисовна избавилась от замка за миллиард рублей. Теперь у дома есть новый владелец.

Сергей Дворцов уверен, что покупатель близок с семьей Примадонны.

“Он был вхож немного в их семью. Человек уже на свою долю имеет дом, то есть сделка состоялась с Аллой Борисовной”, – отметил продюсер. Теперь у Народной артистки РФ не осталось в России недвижимости.