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Певица РФ Наталия Власова была госпитализирована во время концерта в Москве

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Певица РФ Наталия Власова была госпитализирована во время концерта в Москве
Спорт
Фото из открытых источников

В СМИ сегодня появилась информация о том, что экстренно госпитализировали знаменитую российскую певицу Наталью Власову. Артистка потеряла сознание прямо на одном из корпоративов, который проходил в Москве. Певица пожаловалась на резкое недомогание в столичном клубе.

Наталье пришлось покинуть сцену, за кулисами она и вовсе потеряла сознание. До выступления Власова пожаловалась на плохое самочувствие, однако отменять концерт не стала.

Состояние здоровья 44-летней певицы внезапно ухудшилось и исполнительница попала в реанимацию. Предварительно, врачи диагностировали у артистки сердечную недостаточность. Как сообщает инсайдер, звезда эстрады была введена в медикаментозную кому. 
«Ввели ее в медикаментозную кому в 18:30. В сознание она не приходила», — сообщает источник.

Оказывается, что у Власовой давно были проблемы с сердцем. Ей доктора поставили диагноз „ишемия“.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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