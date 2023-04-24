Певица РФ Наталия Власова была госпитализирована во время концерта в Москве

В СМИ сегодня появилась информация о том, что экстренно госпитализировали знаменитую российскую певицу Наталью Власову. Артистка потеряла сознание прямо на одном из корпоративов, который проходил в Москве. Певица пожаловалась на резкое недомогание в столичном клубе.

Наталье пришлось покинуть сцену, за кулисами она и вовсе потеряла сознание. До выступления Власова пожаловалась на плохое самочувствие, однако отменять концерт не стала. Состояние здоровья 44-летней певицы внезапно ухудшилось и исполнительница попала в реанимацию. Предварительно, врачи диагностировали у артистки сердечную недостаточность. Как сообщает инсайдер, звезда эстрады была введена в медикаментозную кому.

«Ввели ее в медикаментозную кому в 18:30. В сознание она не приходила», — сообщает источник.

Оказывается, что у Власовой давно были проблемы с сердцем. Ей доктора поставили диагноз „ишемия“.