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Ведущий Александр Гудков рассказал о возвращении шоу «Вечерний Ургант» на Первый канал

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Ведущий Александр Гудков рассказал о возвращении шоу «Вечерний Ургант» на Первый канал
Спорт
Фото из открытых источников

В конце февраля минувшего года руководство Первого канала поставило на паузу популярное шоу «Вечерний Ургант» из-за изменения сетки вещания. Бессменным ведущим программы все это время был Иван Ургант.

С тех пор поклонники программы с нетерпением ждут возвращения передачи на российские экраны. Своим видением ситуации поделился участник творческого коллектива передачи, комик Александр Гудков. Актер, как и его коллега Иван Гргант, уверен в том, что вечернее шоу обязательно вернется в эфиры. Однако когда именно это произойдет, юморист не знает.

«Шоу пока что не закрыто. Нужно долбиться. Нужно долбить в одно и то же место, оно будет тоньше и тоньше. Тогда все может получится. Я в этом уверен», — сказал шоумен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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