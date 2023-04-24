Ведущий Александр Гудков рассказал о возвращении шоу «Вечерний Ургант» на Первый канал

В конце февраля минувшего года руководство Первого канала поставило на паузу популярное шоу «Вечерний Ургант» из-за изменения сетки вещания. Бессменным ведущим программы все это время был Иван Ургант.

С тех пор поклонники программы с нетерпением ждут возвращения передачи на российские экраны. Своим видением ситуации поделился участник творческого коллектива передачи, комик Александр Гудков. Актер, как и его коллега Иван Гргант, уверен в том, что вечернее шоу обязательно вернется в эфиры. Однако когда именно это произойдет, юморист не знает.