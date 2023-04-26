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Егор Крид опроверг слухи о своей помолвке

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Егор Крид опроверг слухи о своей помолвке
Спорт
Фото из открытых источников

Егор Крид опроверг в своей социальной сети информацию о том, что вскоре планирует жениться на новой возлюбленной. Певец опубликовал переписку со своей матерью, которая спросила его о грядущей свадьбе.

Родительница поинтересовалась, почему родные не знают о помолвке. Артист заверил, что не делал никому предложение. По словам исполнителя, «идиоты-СМИ придумали все сами».

«Я представляю, сколько людей этой желтухе верит, газетам, ТВ. Раз от моей мамы я получил такое», — сказал музыкант.

Ранее СМИ писали, что Егор объявил о помолвке во время одного из стримов на Twitch. Тогда Крид заявил, что «больше он не холостяк».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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