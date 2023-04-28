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В Самаре простились с актером Драмтеатра Владимиром Борисовым

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В Самаре простились с актером Драмтеатра Владимиром Борисовым
Спорт
Фото из открытых источников

26 апреля 2023 года внезапно ушел из жизни на 75 году народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов. Артист был принят в труппу Самарского академического театра драмы имени Горького в 1974 году.

С тех пор он пользовался любовью и уважением у коллег, а также много лет радовал зрителей талантом. Последней работой покойного стала роль барона Мюнхгаузена в постановке «Мюнхгаузен». Премьера спектакля прошла 14 и 15 апреля.

На гражданской панихиде, которая прошла в пятницу, 28 апреля, собрались не только близкие и родные Борисова, а его  многочисленные поклонники и коллеги. Они отметили, что Владимир Владимирович сыграл десятки ярких ролей, в которых раскрыл свой уникальный актерский талант. Вместе с земляками с народным артистом России попрощался губернатор Дмитрий Азаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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