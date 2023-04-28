В Самаре простились с актером Драмтеатра Владимиром Борисовым

26 апреля 2023 года внезапно ушел из жизни на 75 году народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов. Артист был принят в труппу Самарского академического театра драмы имени Горького в 1974 году.

С тех пор он пользовался любовью и уважением у коллег, а также много лет радовал зрителей талантом. Последней работой покойного стала роль барона Мюнхгаузена в постановке «Мюнхгаузен». Премьера спектакля прошла 14 и 15 апреля.

На гражданской панихиде, которая прошла в пятницу, 28 апреля, собрались не только близкие и родные Борисова, а его многочисленные поклонники и коллеги. Они отметили, что Владимир Владимирович сыграл десятки ярких ролей, в которых раскрыл свой уникальный актерский талант. Вместе с земляками с народным артистом России попрощался губернатор Дмитрий Азаров.