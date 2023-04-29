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Актриса РФ Яна Поплавская рассказала о сыне, отправившемся на фронт с камерой вместо автомата

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Актриса РФ Яна Поплавская рассказала о сыне, отправившемся на фронт с камерой вместо автомата
Спорт
Фото из открытых источников

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО.

В минувшем году сын "Красной шапочки" добровольно отправился на фронт. Клим не был призван на службу, но сам принял решение служить родине. По словам Поплавской, для парня это был долг.

"Его не призывал никто, как много мужиков. После обучения предложили документальный проект. Понятно, что на фронте. Вместо автомата у него в руках была камера, но он шел плечом к плечу с бойцами", - говорит артистка.

Яна утверждает, что гордится своим старшим наследником, который, будучи не призванным, самостоятельно поехать в зону СВО. Помимо того, актриса регулярно оказывает помощь бойцам. Она передает гуманитарную помощь и навещает военнослужащих.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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