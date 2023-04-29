StarHit: Александр Балуев подробно проинформировал о последних съемках покойной Веры Глаголевой

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же проинформировал о смерти знаменитости в интервью изданию StarHit.

Как пояснил актер, в последнее время перед смертью Вера вела себя не совсем адекватно. Никто из коллег не мог понять, что Глаголева сделает в следующую минуту.

«Это была ее последняя роль. Я не понимал, что с ней происходит. На площадке никогда не видел, чтобы ей было плохо, чтобы уходила», - вспомнил Александр.

Также Балуев неоднократно выражал соболезнование о том, что не смог найти свободного времени и посетить подругу.

Напомним, о смерти известной советской и российской актрисы стало известно еще в 2017 году. Глаголева умерла от злокачественной опухоли. За два года она не смогла победить рак желудка.