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StarHit: Александр Балуев подробно проинформировал о последних съемках покойной Веры Глаголевой

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StarHit: Александр Балуев подробно проинформировал о последних съемках покойной Веры Глаголевой
Спорт
Фото из открытых источников

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же проинформировал о смерти знаменитости в интервью изданию StarHit.

Как пояснил актер, в последнее время перед смертью Вера вела себя не совсем адекватно. Никто из коллег не мог понять, что Глаголева сделает в следующую минуту.

«Это была ее последняя роль. Я не понимал, что с ней происходит. На площадке никогда не видел, чтобы ей было плохо, чтобы уходила», - вспомнил Александр.

Также Балуев неоднократно выражал соболезнование о том, что не смог найти свободного времени и посетить подругу.

Напомним, о смерти известной советской и российской актрисы стало известно еще в 2017 году. Глаголева умерла от злокачественной опухоли. За два года она не смогла победить рак желудка.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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