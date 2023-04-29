StarHit: Антон Беляев исключил из вокального телешоу «Голос» участницу, которую считали лучшей

В эфире вокального телешоу «Голос» Антон Беляев решил отправить домой Айнур Нурпеисову. Многие зрители в соцсетях считали вокалистку одной из лучшей участниц проекта.

На этапе «Поединков» участники в парах исполнили каверы на мировые композиции. Айнур спела с Гульнарой Байгузиной, которую наставник и оставил в шоу. В дуэте они исполнили популярную композицию Эминема Lose Yourself из «8 миля». После завершения выступления Антон отдал предпочтение Гульнаре, которая продолжает участие в «Голосе-11».

Айнур в свою очередь поблагодарила наставника. Но не все оказались такими же сдержанными. София Мальцева расплакалась, когда предпочли ее соперницу Анастасию Демидову. Гаставники бросились обнимать девушку, а публика скандировала «Молодец!» для того, чтобы поддержать расстроенную конкурсантку.