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Телеведущая и певица РФ Ольга Бузова сбежала в Рим вместе с продюсером Ником Мартыновым

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Телеведущая и певица РФ Ольга Бузова сбежала в Рим вместе с продюсером Ником Мартыновым
Спорт
Фото из открытых источников

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что взяла отпуск и отправилась в Рим. Как призналась сама артистка в личном микроблоге, она очень любит этот город, поэтому знает его «вдоль и поперек».

По словам исполнительницы, одной из достопримечательностей города является фонтан Треви. Он - место ее силы, возле которого Ольга в ночь прилета загадала желание.

К тому же, Бузова не смогла не посетить несколько ресторанов.

Просьба: не пишите, что я жирная. У меня такой организм, если много ем, то толстею, если не ем, а занимаюсь спортом, худею. Быть в Риме и не наслаждаться итальянской едой — грех. В отпуске могу позволить себе, - написала ведущая.

Кстати, отдыхает звезда в компании продюсера Ника Мартынова. Какие отношения связываю пару, остается только гадать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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