Певица РФ Пелагея совершила ошибку, выгнав участника «Голоса» из телепроекта

Экс-участник вокального шоу «Голос» Арсений Бородин признался, что уход из популярного проекта для него обернулся длительной депрессией. Случилось это, по словам исполнителя, по вине певицы Пелагеи.

Арсений признался, что он до сих пор обижен на артистку из-за сказанных слов в эфире.

«Получил от Пелагеии мерзкий комментарий. Она сказала уродскую фразу, которую в эфире решили оставить», - отметил Бородин.

Стоит добавить, что после ухода из шоу парня накрыла безысходность, от которой он попытался спастись при помощи алкоголя. Артист испытал на себе все "прелести" панических атак. Такое состояние сказалось на его дыхании и возможности петь.

Со временем вокалист нашел в силы выбраться из депрессии, победив заодно алкогольную зависимость. Сейчас он занят развитием своей сольной карьеры и, помимо того, счастлив в личной жизни.