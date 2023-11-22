Редкое глубоководное чудовище, превращающее самцов в сексуальных рабов, выброшено на берег в Калифорнии

Редкое глубоководное чудовище, которое превращает самцов в паразитических сексуальных рабов и гипнотизирует добычу своими острыми как бритва зубами, выброшено на калифорнийский берег. Омерзительная на вид черная рыба с длинным стеблем на голове — это вид удильщиков, обитающий в глубоководных водах по всему миру.

Однако только у самок этой отвратительной на вид рыбы есть длинный стебель с биолюминесцентными кончиками на голове, который позволяет заманивать добычу в кромешно-черную воду.

Обнаружил мертвую рыбу-удильщика спасатель на пляже Моро. Он передал огромное по своим размерам существо Калифорнийскому департаменту рыбы и дикой природы для анализа, а затем его было передано в Музей естественной истории в Лос-Анджелесе.