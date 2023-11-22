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Редкое глубоководное чудовище, превращающее самцов в сексуальных рабов, выброшено на берег в Калифорнии

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Редкое глубоководное чудовище, превращающее самцов в сексуальных рабов, выброшено на берег в Калифорнии
В Мире
Фото: @vecstock / freepik.com

Редкое глубоководное чудовище, которое превращает самцов в паразитических сексуальных рабов и гипнотизирует добычу своими острыми как бритва зубами, выброшено на калифорнийский берег. Омерзительная на вид черная рыба с длинным стеблем на голове — это вид удильщиков, обитающий в глубоководных водах по всему миру. 

Однако только у самок этой отвратительной на вид рыбы есть длинный стебель с биолюминесцентными кончиками на голове, который позволяет заманивать добычу в кромешно-черную воду. 

Обнаружил мертвую рыбу-удильщика спасатель на пляже Моро. Он передал огромное по своим размерам существо Калифорнийскому департаменту рыбы и дикой природы для анализа, а затем его было передано в Музей естественной истории в Лос-Анджелесе.

Информационное агентство «Informing»

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