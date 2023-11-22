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Два обнажённых тела: Российский актер с подругой найден в Индии мертым при загадочных обстоятельствах

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Два обнажённых тела: Российский актер с подругой найден в Индии мертым при загадочных обстоятельствах
В Мире
Фото: @mdjaff / freepik.com

Максим Белецкий умер в Индии при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет АиФ, ссылаясь на пресс-службу Республиканского театра кукол Йошкар-Олы. Там актер играл последние годы своей жизни. 

В The Times of India появилась статья о том, что 16 ноября вечером полиция обнаружила два обнажённых тела российских туристов в горячем источнике, который находится в долине Парвати (Кулу, штат Химачал-Прадеш). Позже выяснилось, что это тела 37-летнего актера и его 21-летней подруги.

Предсмертные записки говорят о совершенном суициде 

Рассматривалась версия убийства. Однако порезы на запястьях актера и предсмертные записки возле бассейна, в которых те просят отправить на родину все их вещи, говорят о совершенном суициде. Не исключено, что предварительно погибшие употребили наркотики. 

Долина Парвати, к слову, известна из-за своих дурманящих веществ. Она пользуется огромной популярностью у туристов, но многие там ежегодно бесследно пропадают.

Информационное агентство «Informing»

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