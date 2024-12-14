Средства массовой информации Греции принялись массово тиражировать пророчество святого старца Паисия Святогорца. В соответствии с ним, грядет вооруженный конфликт между Турцией и Россией.

В контексте последних геополитических событий его предсказание, оставленное незадолго до смерти в 1994 году, обрело новое звучание.

Святой Паисий Святогорец о войне

Паисий Святогорец также предрекал возвращение Константинополя (современного Стамбула) к Греции. Однако подчеркивал, что это будет не результат военных усилий Афин - все случится благодаря вмешательству других сил.

«Константинополь возьмем назад, но не своими руками. Бог устроит так, что другие возьмут Город и отдадут его нам. Будет война между Турцией и Россией», — цитирует фразу старца в переводе с греческого издание «Московский комсомолец. Йошкар-Ола».

Согласно предсказанию Паисия, в соборе Святой Софии снова будут читать православные молитвы. В 2020 году тот памятник и музей православия превратили в мечеть, что вызвало возмущение верующих во всех уголках земного шара, напоминает «Рязань. Онлайн».

В то же время военные эксперты и журналисты считают, что несмотря на некоторую напряженность в отношениях России и Турции, вероятность войны между странами ничтожно мала.