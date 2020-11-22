Причины неудач армянской ПВО в Карабахе назвал эксперт

Во время новой карабахской войны СМИ постоянно публиковали видео, на которых показывались удары беспилотников по армянским комплексам противовоздушной обороны. Один из роликов даже показывал уничтожение «Тора» - российского комплекса с доселе безупречной репутацией. Но так ли уж плоха эта техника? Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что вина за потерю ЗРК целиком и полностью лежит на расчетах армянской ПВО. Последние грубо нарушили правила боевого применения.

В Telegram-канале «ВКО.РФ» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко проанализировал ролик, где снято уничтожение «Тор-М2КМ» турецким ударным дроном Bayraktar, и указал на некоторые детали. Они, собственно, и вынуждают усомниться в профессионализме армянских ПВО-шников.

На ролике видно ЗРК, который в походном положении (не боевом!) едет по дороге, а затем заезжает в ангар. Именно по нему и бьет умелый Bayraktar, и не ошибается.

Стоит ли говорить, что любой, даже самый современный зенитный комплекс, но в ангаре, становится очень легкой добычей. Его, как указывает Коротченко, может запросто уничтожить даже пикировщик Stuka, не говоря уже о современных беспилотниках.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что «Тор» разъезжал днем и без маскировки, а также что пусковая установка передвигалась без прикрытия.

«По всем нормативам средства ПВО, меняющие позиции в походном положении, должны прикрываться комплексами, находящимися в боевом положении», - отметил эксперт.

Таким образом, резюмирует Коротченко, дело не в том, что «Тор» имеет плохие технические характеристики, а в отсутствии нормальной системы управления в армянской ПВО.

«Тор-М2КМ», окажись он в умелых руках, в боевом положении способен засекать такие цели, как турецкие беспилотники Bayraktar, не менее чем за 15 километров.

Приняв во внимание скорость БПЛА (порядка 220 км в час), можно определить, что подлетное время будет составлять целых 4 минуты. А ведь комплексу достаточно всего 5-10 секунд, чтобы отреагировать на угрозу в воздухе. Его гиперзвуковая ракета летит со скоростью 3600 км/ч.

«Нетрудно подсчитать, что Bayraktar за то время, которое ему необходимо для подлета к цели, будет сбит 8 раз», - резюмирует Коротченко.





Источник: Информационное агентство «Informing»