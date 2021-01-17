В США рассказали, чем Вашингтон планирует ответить России на «Искандер-М»

Сегодня, 10:35

Анна Лисова

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В США рассказали, чем Вашингтон планирует ответить России на «Искандер-М»

США создают в ответ на российский комплекс «Искандер-М» ракету Operational Fires (OpFires). 

Издание Popular Mechanics сообщает, что уже в 2022 году состоятся испытания этой ракеты. 

Ракета OpFires будет разгоняться до гиперзвуковой скорости. Она будет подниматься на максимальную высоту, не покидая атмосферу Земли, после чего, стабилизировавшись, скорректирует траекторию и нанесет удар по цели. 

OpFires может использоваться в том числе для поражений объектов в зоне ПВО. 

Предварительно, расстояние в 1600 километров эта ракета будет преодолевать за 20 минут. Планируется, что транспортировать эти ракеты будут на самолете C-130 Hercules. Для запуска OpFires разрабатывается также пусковая установка на базе грузового автомобиля. 

Западные эксперты отмечают, что OpFires технически попадает под действие ДРСМД. Но, поскольку Россия нарушила условия ДРСМД, заявляют в США, размещая на комплексах «Искандер К» ракету 9М729 «Новатор», США также решились на создание оружия, которое выходит за рамки этого договора. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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