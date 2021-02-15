США создают беспилотник LongShot для уничтожения российских истребителей Су-57

В США в рамках проекта LongShot Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны создается беспилотный летательный аппарат, который сможет уничтожать самолеты противника, в том числе и Су-57. Дрон станет носителем ракет класса «воздух-воздух» и будет запускаться с истребителя.

По данным американского журнала Popular Mechanics, оружие появилось по причине того, что «новое поколение российских и китайских истребителей и ракет быстро меняет правила игры». В этом контексте журналисты упоминают ракету PL-15 истребителя J-20 (Китай) и российскую Р-37М истребителя пятого поколения Су-57.

Американские ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) вышеназванным российским и китайским по дальности значительно уступают. И в США вынуждены признать этот факт.

Однако беспилотный летательный аппарат в рамках проекта LongShot может все кардинально изменить.

Отмечается, что свои проекты LongShot в качестве подрядчиков готовы представить такие известные компании, как Northrop Grumman, General Atomics и Lockheed Martin.

Сроки, когда данное оружие может быть готово, изданием не указываются.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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