Катастрофические изменения климата предсказаны учеными к 2050 году

Из-за изменения климата вследствие выбросов парниковых газов температура в Китае в течение трех ближайших десятилетий резко повысится. Это, в свою очередь, спровоцирует катастрофические погодные явления, в том числе засухи. Об этом ученые Редингского университета (Великобритания) и Китайской академии наук предупреждают в научной статье, вышедшей в журнале Climate Dynamics.

Их прогноз гласит, что уже к 2050 году максимальные и минимальные температуры повысятся примерно на два градуса Цельсия.

Увеличение самой жаркой дневной температуры ожидается на уровне 2,4 градуса Цельсия, а самой жаркой ночной — на 1,8 градуса. И это будет ощущаться на всей территории Поднебесной.

Отмечается, что прогнозируемое потепление будет более резким, нежели в минувшие десятилетия, и примерно в пять раз превысит межгодовые колебания температуры, которые наблюдаются сейчас.

Минимальная температура днем вырастет на 2,1 градуса и на 2,3 градуса ночью. Подчеркивается, что это более чем в два раза превысит межгодовую изменчивость.

Самый большой температурный рост будет наблюдаться на территории Юго-Восточного Китая. Там дневная максимальная температура вырастет на 3,2 градуса, а ночная - на 2,1 градуса.

Число дней, когда температура будет повышаться выше 25 градусов, вырастет на восемь, а число ночей с температурой не ниже 20 градусов - на 11.

Ученые обратили внимание на то, что в случае снижения выбросов может наступить потепление, но оно будет кратковременным. В долгосрочной перспективе уменьшение парниковых газов в атмосфере приведет к охлаждению климата.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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