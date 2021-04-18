Итальянские военные обозреватели утверждают, что в случае продолжения агрессивной антироссийской политики, на которую Украину толкает Запад, страну ждут большие неприятности. Эта ситуация напоминает события, происходившие 4 года назад в Ираке. Об этом сообщает издание L'Antidiplomatico.

«С избранием Джо Байдена президентом Соединенных Штатов время повернулось вспять. Мы находимся в той же точке, где оказались бы с Хиллари Клинтон в качестве главы Белого дома – и на тех же театрах военных действий», - считают обозреватели из Италии.

Если Россия превратится в раздробленную страну без сильной руки - для Вашингтона это предел мечтаний. Здесь хотят видеть такую Россию, уверены в L'Antidiplomatico, какой она была в 90-е годы.

После Барака Обамы с его антироссийскими взглядами, пришедший к власти Трамп фактически дал Москве время для подготовки к очередному возможному конфликту.

По велению США, Украина недавно начала стягивать свой личный состав и военную технику вглубь на восток. Россия не могла не ответить, адекватно усиливая свои границы с запада, причем, сделала это максимально быстро.

«Прошли годы, и опыт – военный и политический – способствовал совершенствованию мастерства российской армии, заставил ее «наточить когти». В 2014 году было бы невозможно переместить такое количество солдат с таким количеством оборудования и сделать это в рекордно короткие сроки», – считают итальянцы.

За прошедшие годы России удалось модернизировать или обновить все системы вооружения. Совершенствуется и ракетный арсенал - новое мощное гиперзвуковое оружие, вроде «Кинжала», «Циркона», «Авангарда». Поэтому если Киеву «удастся» провоцировать Россию на конфликт, он превратится в масштабную войну, которая коснется всей Украины. У «Иракского» же сценария продолжительной и долго подготавливаемой воздушной кампании - шансов мало.

«Россия не может позволить себе дать США или НАТО время для реакции. В случае вооруженного конфликта мы, вероятно, увидим несколько десантных высадок в тыл врага. Украина еще сможет сопротивляться на начальных этапах, но проблемы с логистикой приведут к тому, что ее войска будут заблокированы в короткие сроки. У украинцев нет шансов, нет реалистичного сценария, который не предусматривал бы их краха после недели боевых действий», - обрисовали в L'Antidiplomatico возможный ход событий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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