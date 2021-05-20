Турция будет поставлять свои беспилотники Bayraktar TB2 Польше

В Министерстве обороны Украины признали, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник. Стало известно, что
В ходе журналистского исследования была выявлена секретная 60-тысячная армия США. Как пишет издание Newsweek, расследование показало, что США создали
Российский боевой разведывательный корабль «Юрий Иванов» следит за военными учениями НАТО. Даже действуя в одиночку, российский боевой
Киев сообщил об отправке к крымскому полуострову более 30 военных иностранных кораблей в рамках учений «Sea Breeze-2021». По комментарию пресс-службы
Флот НАТО не выстоит в Черном море против российской армады кораблей, пребывающих там. Информационно-новостной ресурс Avia.pro отмечает, что попытки
С вечера десятого мая палестинское движение ХАМАС приступило к ракетным обстрелам территории Израиля. За это время из сектора Газа было выпущено
В США развернулась бурная дискуссия касательно перспектив развития ВМС. Средств не хватает, в связи с чем некоторые специалисты настаивают на том,
NetEase: рои подводных беспилотников России будут способны уничтожить авианосный флот США. Аналитики китайского портала NetEase уверены, что «стая»
Украина продолжает усиливать свои войска и на 2021 год Минобороны заложено 10 млрд гривен на закупку техники. Планируется, что до конца текущего года
Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь напряженная. Попытка военных ВС Армении вернуть под свой контроль территорию, на которой находятся
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