Турция будет поставлять свои беспилотники Bayraktar TB2 Польше

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Турция будет поставлять свои беспилотники Bayraktar TB2 Польше
В Мире

В Сети появилась фотография дрона Bayraktar TB2 с эмблемой польских ВВС и флагом Польши. Снимок опубликовал министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Скоро будут хорошие новости… держитесь, подождите», - подписал он эту фотографию.

Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк отметил, что турецкие дроны Bayraktar TB2 пользуется спросом на международном рынке и уже поставляются во многие страны мира. Он добавил, что вскоре их начнут получать и европейские государства.


Польша, к слову, станет первая страна НАТО, которая закупит дроны Bayraktar TB2 у Турции. Хотя Турция также входит в Североатлантический блок, ранее ее партнеры по НАТО не спешили с закупками беспилотников, которые она производит.

В турецких СМИ отмечают, что поставки дронов Bayraktar TB2 в Польшу выглядят как символический жест, ведь Польша получила их вслед за Украиной, которая сейчас едва ли не самый главный «враг России».

Отметим, Польша и ранее сотрудничала с Турцией в оборонной сфере. Так, в 2019 году она закупила оборонной и авиационной промышленности на сумму в 33,7 млн долларов, в 2020 году - 23,9 млн.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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