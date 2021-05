Армия США показала на видео свой снайперский танк

Армия США на своей официальной страничке в социальной сети Twitter выложила видео хронометражем 30 секунд, на котором показала снайперские способности основного боевого танка M1 Abrams и боевой машины Bradley.

На ролике можно увидеть, как танк заезжает в заросли, чтобы спрятаться перед тем, как атаковать врага. Способность боевой машины маскироваться можно сравнить со сноровкой снайпера.

«Что может быть страшнее, чем видеть, как по тебе стреляют танки? Не видеть!» - говорится в описании к видео.

What's more terrifying than seeing a #tank fire at you?



NOT seeing it!



Should we look at making sniper tanks a permanent thing? ?? #ready2fight | #TankTwitter pic.twitter.com/zhRhHuYWnS