Армия США показала на видео свой снайперский танк

Армия США на своей официальной страничке в социальной сети Twitter выложила видео хронометражем 30 секунд, на котором показала снайперские способности основного боевого танка M1 Abrams и боевой машины Bradley.

На ролике можно увидеть, как танк заезжает в заросли, чтобы спрятаться перед тем, как атаковать врага. Способность боевой машины маскироваться можно сравнить со сноровкой снайпера.

«Что может быть страшнее, чем видеть, как по тебе стреляют танки? Не видеть!» - говорится в описании к видео.

What's more terrifying than seeing a #tank fire at you?



NOT seeing it!



Should we look at making sniper tanks a permanent thing? ?? #ready2fight | #TankTwitter pic.twitter.com/zhRhHuYWnS — U.S. Army (@USArmy) May 19, 2021

Обычно танки M1 Abrams пытаются максимально приблизиться к цели, чтобы затем использовать свою огневую мощь и ударный эффект с тем, чтобы уничтожить силы противника.

Но в армии США решили, что пришел черед менять «откатанную» тактику. Поэтому на видео можно увидеть, что главная задача машины боевой - не максимально приблизиться к цели, а попытаться найти выгодную снайперскую позицию и остаться незамеченной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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