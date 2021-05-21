Армия США показала на видео свой снайперский танк

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Армия США показала на видео свой снайперский танк
В Мире / Наука и техника

Армия США на своей официальной страничке в социальной сети Twitter выложила видео хронометражем 30 секунд, на котором показала снайперские способности основного боевого танка M1 Abrams и боевой машины Bradley.

На ролике можно увидеть, как танк заезжает в заросли, чтобы спрятаться перед тем, как атаковать врага. Способность боевой машины маскироваться можно сравнить со сноровкой снайпера.


«Что может быть страшнее, чем видеть, как по тебе стреляют танки? Не видеть!» - говорится в описании к видео.

Обычно танки M1 Abrams пытаются максимально приблизиться к цели, чтобы затем использовать свою огневую мощь и ударный эффект с тем, чтобы уничтожить силы противника.

Но в армии США решили, что пришел черед менять «откатанную» тактику. Поэтому на видео можно увидеть, что главная задача машины боевой - не максимально приблизиться к цели, а попытаться найти выгодную снайперскую позицию и остаться незамеченной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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