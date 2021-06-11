Sina: Американцы готовятся к борьбе с «Авангардами» и «Кинжалами», которые недавно считали вымыслом

Еще недавно американцы заявляли, что разговоры о наличии гиперзвукового оружия у России и Китая являются не чем иным, как сказкой. Но сегодня Пентагону потребовался миллиард долларов на борьбу с этим видом вооружения.

Речь идет о развитии стратегических бомбардировщиков, которые якобы должны противостоять российским «Авангардам» и «Кинжалам». Как пишет издание Sina, в Пентагоне также знают о китайских ракетах «Дунфэн». В американском военном ведомстве призывают увеличить финансирование работ в рамках стратегической авиации. Там указывают на то, что Россия уже располагает гиперзвуковыми ракетными комплексами.





На слушаниях в конгрессе США представитель командования ВВС США Дэвид С. Нахом заявил о том, что стоит пересмотреть подход к списанию самолетов B-1B. Он считает, что выводить эти бомбардировщики из эксплуатации, как и B-2 Spirit, можно тогда, когда в войска поступят новейшие средства стратегической авиации B-21 Raider. Однако B-21 Raider появятся в составе ВВС США не ранее 2026 года.

Китайцы отмечают, что заявления представителей американского генералитета указывают на то, что противодействие гиперзвуковому оружию является первоочередной задачей американцев.

Эксперты считают, что на встрече президентов США и РФ Байден поднимет вопрос о новейших российских вооружениях. Президент США планирует подвести это оружие под одну из статей о сокращении наступательных вооружений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей