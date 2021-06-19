В США обеспокоены из-за новостей о российском «КУБ-БЛА»

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В США обеспокоены из-за новостей о российском «КУБ-БЛА»
В Мире / Наука и техника

В США обеспокоены из-за новостей о создании российским концерном «Калашников» боевых беспилотников «КУБ-БЛА».

Аналитики The National Interest (NI) заявляют, что российские дроны могут доставить массу неприятности силам НАТО, пишет ПолитРсосия.


«Плохие Новости — Россия строит мощные беспилотники», — пишет NI.

Дрон «КУБ-БЛА» создается для атаки по наземных целям. Эксперты отмечают, что это, по сути, небольшая, и, что самое главное, недорогая крылатая ракета, которая может нести боеприпас до 3 кг и разгоняться до 120 км/ч.

Разработка этого дрона ведется параллельно с другим беспилотником, получившим название «Охотник-Б», который внешне схож с американским бомбардировщиком. Он сможет выполнять разнообразные задачи.

То есть, Россия вскоре получит линейку ударных БПЛА, что явно не по душе американцам, ведь в США тоже работают над созданием дронов, которые можно применять для ударов по вражеским системам ПВО. Речь идет о системе LCAA, которую в Пентагоне называют дешевым и эффективным средством для атак по объектам противника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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