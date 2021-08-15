Вирусолог Лопес Герреро: идею ревакцинации продвигают фармацевтические компании

Необходимость в третьей дозе антиковидной вакцины никем пока не обоснована, но, как считает нейровирусолог Хосе Антонио Лопес Герреро, фармацевтические гиганты постараются внушить, что она крайне необходима.

«На сегодня пока нет обоснований, что будет необходима третья доза (вакцины от коронавируса) в более-менее ближайшем будущем, не говоря уже о дополнительной дозе каждый год», — сказал он, выступая в эфире телеканала La Sexta.

Лопес Герреро уверен, что фармкомпании постараются убедить общество в том, что без бустера не обойтись.

«Хорошо прогнозировать на будущее и иметь план, и очевидно, что фармацевтические компании нам собираются его «продать», это понятно», — заверил нейровирусолог.

Идею в массы о том, что третья - бустерная, закрепляющая - доза вакцины от коронавируса в мире начали продвигать по причине того, что эффективность действующих антиковидных вакцин начала падать из-за циркуляции новых штаммов.

В Испании, где и прозвучало заявление нейровирусолога, все жильцы домов престарелых были вакцинированы еще зимой сего года. Теперь там началась очередная ковид-волна - выросло не только число заражений, но и уровень летальности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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