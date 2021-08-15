Вирусолог Лопес Герреро: идею ревакцинации продвигают фармацевтические компании

Image 16+
Вирусолог Лопес Герреро: идею ревакцинации продвигают фармацевтические компании
В Мире

Необходимость в третьей дозе антиковидной вакцины никем пока не обоснована, но, как считает нейровирусолог Хосе Антонио Лопес Герреро, фармацевтические гиганты постараются внушить, что она крайне необходима.

«На сегодня пока нет обоснований, что будет необходима третья доза (вакцины от коронавируса) в более-менее ближайшем будущем, не говоря уже о дополнительной дозе каждый год», — сказал он, выступая в эфире телеканала La Sexta.

Лопес Герреро уверен, что фармкомпании постараются убедить общество в том, что без бустера не обойтись.


«Хорошо прогнозировать на будущее и иметь план, и очевидно, что фармацевтические компании нам собираются его «продать», это понятно», — заверил нейровирусолог.

Идею в массы о том, что третья - бустерная, закрепляющая - доза вакцины от коронавируса в мире начали продвигать по причине того, что эффективность действующих антиковидных вакцин начала падать из-за циркуляции новых штаммов.

В Испании, где и прозвучало заявление нейровирусолога, все жильцы домов престарелых были вакцинированы еще зимой сего года. Теперь там началась очередная ковид-волна - выросло не только число заражений, но и уровень летальности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Вирусолог Лопес Герреро: идею ревакцинации продвигают фармацевтические компании

Сегодня, 15:50

Politico: Потраченные США на афганскую армию 88 млрд долларов превратились в пыль

Сегодня, 10:00

На вакцинированных израильтян приходится 53% ежедневных случаев заражения коронавирусом

Сегодня, 10:00

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации

Вчера, 17:10

Сивков: поражение США в Афганистане исключает «ловушки» для РФ

Вчера, 14:55

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

Вчера, 14:50

Ученые призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от коронавируса

Вчера, 11:40

National Interest: К Третьей мировой войне приведет сговор России и Китая

13-08-2021, 12:45

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России

13-08-2021, 09:35

В США подросткам в обмен на вакцинацию от COVID-19 дарят наушники AirPods

13-08-2021, 09:15

Более 800 врачей призывают губернатора Флориды отменить распоряжение о запрете на использование в школах масок

13-08-2021, 08:30

BBC использовал фотомонтаж: россиянин намерен встретиться в суде с британскими журналистами

12-08-2021, 21:50

Китайские СМИ в статьях о коронавирусе COVID-19 ссылались на несуществующего биолога

12-08-2021, 16:50

Экс-глава Минздрава: Израиль перешел от нулевой смертности к почти катастрофе

12-08-2021, 00:55

Из магазинов Бельгии начали изымать десятки вызывающих рак продуктов питания

12-08-2021, 00:55

BBC ошиблось в позициях на «доказательных» картах в расследовании по Ливии

11-08-2021, 21:56

Где и сколько умирает людей в мире после вакцинации от коронавируса

11-08-2021, 17:30

Глава минздрава Грузии Тикарадзе выступила против обязательной вакцинации от COVID-19

11-08-2021, 14:40

В Британии среди госпитализированных с коронавирусом почти 35% оказались полностью привитыми

10-08-2021, 10:15

Привитые от COVID-19 жители Германии хотят ограничить непривитых

9-08-2021, 23:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет
  • Вчера, 14:50

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

В Исландии, несмотря на вакцинацию свыше 90% взрослого населения, снова начало расти число случаев заражения коронавирусом. После того как в течении

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19
  • 13-08-2021, 11:10

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что вакцинация не сможет остановить четвертую волну коронавируса. Поэтому, на

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации
  • Вчера, 17:10

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации

Профессор Михаль Гринштейн-Вайсс, которая представляет Институт социальной политики (SPI) Вашингтонского университета, посредством проведенного 11 и

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»
  • 13-08-2021, 12:20

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»

В минувшем году Петербург отличился рекордным ростом смертности. Коронавирус в этом, конечно, сыграл не последнюю роль, но свою лепту внесли и

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом
  • 12-08-2021, 17:35

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом

Сало - традиционная закуска и один из самых популярных продуктов для многих россиян. Сало полностью состоит из триглицеридов - насыщенных жирных

Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян
  • Вчера, 08:35

Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян

Биолог, проректор по научной работе в Государственном областном университете Наяновой Самарского региона Сергей Симак, выступающий в поддержку

Новости партнеров
Новости партнеров
Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России
  • 13-08-2021, 09:35

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России, которая способна предпринять попытку «заблокировать» политические инициативы

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19
  • 13-08-2021, 08:35

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19

О том, почему пациенты при COVID-19 пациентам назначают разные лекарства, рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области

Коротченко заявил о желании 70% украинских военных перейти в российскую армию
  • Вчера, 12:55

Коротченко заявил о желании 70% украинских военных перейти в российскую армию

Более двух третей военнослужащих Вооруженных сил Украины готовы перейти в российскую армию. С таким заявлением выступил во время программы «60

National Interest: К Третьей мировой войне приведет сговор России и Китая
  • 13-08-2021, 12:45

National Interest: К Третьей мировой войне приведет сговор России и Китая

Завкафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс написал статью для американского журнала The National