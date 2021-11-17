В Deutsche Welle назвали причины резкого роста случаев коронавируса COVID-19 в ФРГ

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В Deutsche Welle назвали причины резкого роста случаев коронавируса COVID-19 в ФРГ
В Мире

Несмотря на высокие темпы вакцинации, в Германии снова растет число случаев COVID-19.

17 сентября официальные источники сообщили о 52 826 случаев заражения, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

В Deutsche Welle попытались выяснить, почему сложилась такая ситуация.

Так, в Германии вакцинировано первой дозой 67% взрослого населения и уже идет ревакцинация. Как оказалось, отмечают эксперты, даже такого уровня вакцинации недостаточно для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

Глава Немецкого общества иммунологии Кристине Фальк заявляет, что в стране темпы вакцинации все еще низкие. По ее мнению, следует вводить более жесткие ограничения, чтобы снизить скорость распространения коронавируса среди невакцинированных. Она отметила, что говорить о формировании коллективного иммунитета можно будет тогда, когда антитела к коронавирусу будут у 75% населения страны.

К тому же стоит учитывать, что заражаются коронавирусом и те, кто вакцинировался. Но у вакцинированных заболевание проходит обычно в легкой форме, и еще реже заканчивается летальным исходом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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