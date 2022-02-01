В Финляндии раскрыли схему выдачи поддельных шенгенских виз в Санкт-Петербурге

Схему выдачи поддельных виз в Петербурге удалось раскрыть финским пограничникам после того, как они «тормознули» ехавшего из России гражданина Эстонии. Предварительно установлено, что услугами злоумышленников воспользовались сотни иностранцев. Об этом говорится в сообщении агентства Yle , которое ссылается на погранслужбу юго-восточной Финляндии.

Проверка гражданина Эстонии, который приехал в страну из России, показала, что при себе у мужчины были четыре йеменских паспорта с шенгенскими визами. У пограничников сразу же появились подозрения о том, что документы были фальшивыми.

Мужчина был задержан, а следствие начало распутывать схему выдачи поддельных виз, участником которой он являлся.

Йеменские паспорта отправлялись через курьерские службы в Петербург, где их и получал эстонец, после чего передавал подельнику, а тот уже непосредственно изготавливал поддельные документы.

По предварительным сведениям, такие документы заказали несколько сотен иностранцев. За визы они платили от 2 до 4 тысяч евро.

Финская сторона поблагодарила пограничную службу России за помощь в проведении расследования.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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