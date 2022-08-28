Украинская оперная певица Максакова обвинила Михалкова и Кончаловского в лицемерии и вранье

Врачи рассказали об одном симптоме коронавируса, по которому у себя можно определить новый COVID-19 даже без специализированного теста. Как говорят
У нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 под названием «кентавр» обнаружили необычные симптомы. В Роспотребнадзоре заявили, что подавляющее
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Иван Ургант посмеялся над Дмитрием Нагиевым, ушедшим с проекта «Голос». Комик высмеял телеведущего в эфире одного из онлайн-шоу. Вчера, 26 августа,
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Зрителям Первого канала представили новое телешоу «Свои». Премьера телевизионной программы состоялась в минувшую субботу. Героями выпусков стали
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Комтранс вновь усиливает маршруты общественного транспорта из-за катастрофической ситуации, сложившейся в сфере общественного транспорта после старта
Требуется установить личности заказчиков материала, в котором распространяются фейки о российских добровольцах на Украине. Об этом заявил военный
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец поделился своим новым прогнозом по «специальной военной операции» в Украине. Он полагает, что
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