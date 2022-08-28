Мария Максакова во время съемкок программы «Гроши» рассказала об эрогенной зоне Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. По словам оперной певицы, у режиссеров-«баблофилов» она находится в кошельке.

Украинская оперная дива уверена, что за деньги эти люди способны на любую подлость. Максакова сообщила, что наконец-то открылась правда об их политических предпочтениях.

«Один, Андрей, был ярым западником, Никита - славянофилом. Они долгие годы разыгрывали комедию идеологической неприязни друг к другу. Но по факту они оба баблофилы, все делают ради денег. Эрогенная зона у них точно в кошельке», - считает меццо-сопрано.

Знаметость добавила, что Михалков готов за деньги разыгрывать любую сцену перед заказчиком. В качестве примера Мария привела далекие 90-е годы, когда люди без образования, с трудом читающие, зарабатывали баснословные деньги. Никита Сергеевич публично заявлял, какой умный и эрудированный. Раньше режиссер поддерживал Ельцина, а сейчас резко критикует его политику и даже названный в его честь культурный и образовательный центр.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей