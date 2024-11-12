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Покинувшая Россию комикесса Лолаева призналась, что смотрит видео о Москве и плачет

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Покинувшая Россию комикесса Лолаева призналась, что смотрит видео о Москве и плачет
Знаменитости
Фото из открытых источников

Комикесса Ариана Лолаева покинула Россию после того, как началась специальная военная операция. Сейчас ее из-за этого охватывают грусть и печаль. Особенно часто это происходит после просмотра снятого в Москве или во Владикавказе видео. Об этом Лолаева призналась в интервью журналисту Юрию Дудю* (признан Минюстом СМИ-иноагентом в России, - Ред.), информирует «Лента.ру».

Слезы в эмиграции и тоска по родине

Комикессу в эмиграции часто одолевают слезы. Тоска по родине так или иначе дает о себе знать. По словам Арианы, порой она специально выискивает в интернете короткие ролики из Москвы либо Владикавказа - ее родного города. После просмотра на глазах актрисы появляются слезы.

«[Думаешь], как хочется туда (в Россию). Не знаю, когда я еще заеду и смогу оказаться там вживую», — разоткровенничалась Лолаева.

В то же время комикесса нашла уместным проявить иронию. Девушка отметила, что ее интерес к России и своему родному сродни интересу девушки к парню, с которым рассталась.

«Это как за бывшим следить», — заключила собеседница Дудя*.

Ранее юмористка Ирина Приходько признавалась, что тоже скучает по своей родной стране. Она мечтает снова побывать в РФ, а также в Беларуси, где проживает ее родня.

Информационное агентство «Informing»

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