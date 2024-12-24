«Одолжите ваше платье»: Саша Савельева сияет ярче, чем новогодняя елка

Российская певица Саша Савельева к празднованию Рождества и Нового года готова. Звезда уже приобрела новогоднее платье для себя, а также купила подарки для своих самых близких людей - мужа Кирилла Сафонова и их маленького сына.

Для своих подписчиков в социальной сети экс-солистка группы «Фабрика» сняла короткий ролик.

Она показала, как вешает последние украшения на ёлку, а затем весело танцует возле неё в своём новом платье. Затем Савельева кладет под новогоднее деревце пакеты с подарками. Бокал с шампанским тоже присутствует - как же без игристого?!



Поклонники Саши Савельевой начали благодарить её за видео, которое подняло им настроение и напомнило о приближающемся празднике. Также восхитились нарядом артистки. Мини-платьице в облипку ей очень к лицу.

«Саша, вы сияете намного ярче, чем новогодняя ёлка!» - написала одна из подписчиц.

«Поделитесь вашим платьем, пожалуйста» - обратилась к исполнительнице еще одна девушка.



Интернет-пользователи не могут поверить, что этой озорной девчонке на видео скоро исполнится 40 лет.

«Александра, как дорогое вино, с годами становится только лучше» - констатировал подписчик.

Его мнение поддержали большим количеством лайков. Следовательно, согласны с этим все.