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«Предновогоднее настроение»: Максим Галкин умилил фотографией жены Аллы Пугачевой и дочери Лизы в парных костюмах

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«Предновогоднее настроение»: Максим Галкин умилил фотографией жены Аллы Пугачевой и дочери Лизы в парных костюмах
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российский шоумен Максим Галкин* (внесен Минюстом в список иноагентов в России от 16.09.2022, - Ред.) умилил пользователей сети фотографиями жены и дочери.

Мать и дочь выбрали парные новогодние наряды

На католическое Рождество он выложил на своей странице в социальной сети снимок, на котором запечатлены в обнимку у наряженной елки Алла Пугачева и Лиза Галкина.

 

Мать и дочь для праздничного снимка вырядились в парные костюмы. На Примадонне и ее наследнице были красные свитера с рождественскими снежинками, а также клетчатые брюки.
Любимые женщины шоумена лучезарно улыбались на камеру.

«Предновогоднее настроение», - написал молодой супруг певицы.

«Какие же красавицы!«, «Легенда и ее дочь","Спасибо за кайфовое настроение через это фото сияющей мамы и доченьки»,»Любимые и счастливые. С зимними праздниками вас!», - на похвалу и поздравления подписчики звезд, которые еще в 2022 году переехали жить в Израиль, не поскупились.

Информационное агентство «Informing»

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