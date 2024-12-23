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Валерий Меладзе подогрел слухи о своей поддержке Украины, опубликовав видео дуэта с Софией Ротару

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Валерий Меладзе подогрел слухи о своей поддержке Украины, опубликовав видео дуэта с Софией Ротару
Знаменитости
Фото из открытых источников

После новогоднего корпоратива в Дубае в конце 2022 года певец Валерий Меладзе оказался в центре скандала. Случилось это после того, как в сети завирусился ролик, на котором артист ответил на украинское национальное приветствие.
В России его поведение ожидаемо осудили. Активисты даже выступали с предложением внести его в список иноагентов. Этого пока не произошло, но концертную деятельность на территории России Валерию Меладзе пришлось свернуть.

Сейчас он вместе с семьей проживает за границей, где и выступает с концертами

Судя по его последней публикации в запрещённой в РФ социальной сети Instagram* (принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена - Ред.), выступать в России в ближайшее время он собирается.

Валерий в рамках предновогодний тематики выложил крайне странной пост. Артист опубликовал фрагмент своего совместного выступления с украинской певицей Софией Ротару. Они исполнили песню из репертуара Меладзе «Без суеты». Это был фрагмент из программы «Две звезды» от 2008 года.

«Без чего для вас невозможен праздник Новый год?» - поинтересовался Меладзе у подписчиков.


Ему ответили, что без елки и некоторых любых любимых артистов на новогодних голубых огоньках, в том числе его, нет полного ощущения праздника.

Информационное агентство «Informing»

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