Певица Саша Савельева поделилась лайфхаком с теми, кто не любит убираться

Певица Саша Савельева вместе с мужем Кириллом Сафоновым и маленьким сыном проживает в Израиле. Судя по всему, пара не привлекает помощницу по хозяйству. Артистке приходится лично убираться по дому.

Экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что это ей не по душе. Однако выход из положения она все же нашла.

Своим лайфхаком Саша решила поделиться с подписчицами

«Девочки, для тех кто не любит уборку... С караоке дело идёт быстрее» - со знанием дела заявила Савельева на видео, держа в одной руке пылесос на аккумуляторе.

Исполнительница также призналась, что ей очень помогает дома колонка, в которой «живёт умняша Алиса».

Она не только отлично справляется с заданиями, но и может поболтать с хозяйкой, скрашивая ее время.

«Без Алисы наш дом уже не был бы таким уютным и родным» - заключила Саша Савельева.