Певица Саша Савельева поделилась лайфхаком с теми, кто не любит убираться

Певица Саша Савельева вместе с мужем Кириллом Сафоновым и маленьким сыном проживает в Израиле. Судя по всему, пара не привлекает помощницу по хозяйству. Артистке приходится лично убираться по дому.
Экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что это ей не по душе. Однако выход из положения она все же нашла.
Своим лайфхаком Саша решила поделиться с подписчицами
Исполнительница также призналась, что ей очень помогает дома колонка, в которой «живёт умняша Алиса».
Она не только отлично справляется с заданиями, но и может поболтать с хозяйкой, скрашивая ее время.