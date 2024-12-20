Директор Витаса опроверг предположение, что певец был нетрезв на концерте в Китае

В Сети обсуждают странное поведение певца Витаса на концертне в Китае. Снятый там ролик появился в интернете и быстро завирусился.

Пользователи сети, посмотрев видео, предположили, что артист был нетрезв

На это отреагировал директор исполнителя Сергей Пудовкин.

По его словам, на концерте в Китае Витас был абсолютно трезв, информирует Super.ru.

В Китае запрещено артистам выходить на сцену после употребления алкоголя, напомнил Пудовкин. А за странное поведение люди приняли перформанс на сцене и харизму артиста. Витас всегда отличался оригинальностью.

«Может у кого-то и появилось странное ощущение. Но надо побывать на его концерте, чтобы увидеть такое пространственное существование, музыкальное существование на сцене с элементами театрализации. И харизматичного формата артиста, которого мы знаем под именем Витас. Он очень необычный и, вероятно, в этом и кроется один из факторов его успеха», - заключил Пудовкин.

Стоит отметить, что россияне были удивлены не только тем, как Витас тряс головой на сцене, но и преображением во внешности. В последнее время Витас заметно располнел.