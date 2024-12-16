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Комик Чабдаров пожаловался, что чувствовал себя гастарбайтером в Турции

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Комик Чабдаров пожаловался, что чувствовал себя гастарбайтером в Турции
Знаменитости
Фото из открытых источников

Популярный комик Расул Чабдаров объяснил, почему вернулся назад в Россию и не остался жить в Турции. Хотя мог бы, так как неплохо зарабатывал в этой стране.

В подкасте своего коллеги Ивана Абрамова он рассказал, что в юности работал в Турции в сфере туризма

На зарплату не жаловался. Однако Чабдарова угнетал опыт других. Он видел, что мужчины работают в отрасли по 10-15 лет и в жизни их ничего вообще не меняется - никакого тебе развития и так далее.

За сезон в Турции Расул зарабатывал порядка 10 тысяч долларов (более миллиона рублей по нынешнему курсу).

«При этом я все равно там чувствовал себя гастарбайтером... Я реально так подумал, у меня паспорт российский, я — гражданин России, родился в России, коренной житель России», — вспомнил стендапер.

В результате после раздумий он принял решение вернуться в родную страну, о чем не жалеет.

Информационное агентство «Informing»

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