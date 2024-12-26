Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева ностальгируют по «Новогодней ночи на Первом канале»

31 декабря по традиции выйдет концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь на Первом канале. 30 лет вместе». Юбилейный выпуск объединил многих отечественных исполнителей - как мэтров, так и начинающих. Однако этот праздничный эфир снова пройдет без Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой.

Артисты сейчас проживают в Испании и вынуждены выступать за границей. Россию они, в отличие от многих других знаменитостей, покинули не сразу после начала СВО.

К отъезду звёздной семьи из страны подтолкнуло поведение Валерия Меладзе до новогоднем корпоративе в Дубае в конце 2022 года. Тогда он имел неосторожность ответить на украинское национальное приветствие одного из зрителей в зале...

Как за границей семье Меладзе и Джанабаевой ни хорошо, но в России им, похоже, было лучше. Наглядно видно, что их буквально гложет тоска по российским новогодним телепрограммам.

На странице Валерия Меладзе в социальной сети появился фрагмент его совместного выступления с женой в «Новогодней ночи на Первом» в 2018 году.

Трек называется «Свобода или сладкий плен»

Номер выдался действительно чудесным. Пара на улице заснеженной Москвы рассказала в песне, как долго они друг друга ждали... Всю жизнь...

Подписчики поблагодарили Валерия Меладзе за предновогоднее настроение, а также написали, что и песня у него с Альбиной Джанабаевой классная, и как пара они супер, да и съемка просто превосходная - Первый канал безусловно заслуживает на массу лайков.