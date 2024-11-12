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Полина Максимова и Кирилл Плетнев подогрели слухи о романе - на премьеру китайского фильма в Москве они пришли вместе

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Полина Максимова и Кирилл Плетнев подогрели слухи о романе - на премьеру китайского фильма в Москве они пришли вместе
Знаменитости
Фото из открытых источников

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера картины «Декодер. Игра гения». На показе в Москве побывали многие отечественные селебрити. Особое внимание журналистов к себе привлекли актеры Полина Максимова и Кирилл Плетнев. На премьеру экранизации книги Мая Цзя «Расшифровка» они пришли вместе.

Свой роман Максимова и Плетнев перестали скрывать два года назад. Однако после этого актеры вместе практически не появлялись на публике.

Поэтому по сети и поползли слухи о том, что Полина и Кирилл, возможно, расстались. В том, что они не соответствуют действительности, публика имела возможность убедиться в «Художественном».

Совместный выход пары в свет стал самым настоящим событием для светских хроникеров

Журналисты обращали внимание на все - на одежду, взгляды, улыбки и так далее.

Звезда сериала «Деффчонки» на красной дорожке дефилировала в черном платье с высоким воротником, украшенном стразами. Свой образ Полина захотела дополнить ободком-кокошником и сумкой-клатчем.

Кирилл Плетнев остался верен своему стилю. Он на премьере появился в джинсах, а также рубашке в любимую клетку. При этом актер был сама галантность и услужливость. Пока его спутница позировала фотографам, он держал ее клатч.

Максимова закрутила роман с Плетневым после того, как рассталась с Егором Корешковым. Примечательно, что об их романе пресса узнала тоже на премьере фильма. Тогда пара вместе появилась на показе комедии «День слепого Валентина», одну из ролей в котором сыграл Кирилл.

Информационное агентство «Informing»

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