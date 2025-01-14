Ляйсан Утяшева похвасталась совместным фото с Николь Кидман

Телеведущая Ляйсан Утяшева у себя в социальной сети выложила фото, на котором запечатлена вместе со звездой Голливуда Николь Кидман и своим супругом - шоуменом Павлом Волей.
39-летняя российская знаменитость решила рассказать подписчикам о своем знакомстве с кинодивой после того, как последняя в очередной раз получила награду за свою актерскую игру.
По словам Утяшевой, они с Павлом познакомились с Николь Кидман на званом ужине в Санкт-Петербурге, оказавшись за одним столиком.
Звезда Голливуда покорила их своим обаянием
Ее публикация вышла после того, как на церемонии вручения Национальной премии кинокритиков США Кидман получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Плохая девочка».