Ляйсан Утяшева похвасталась совместным фото с Николь Кидман

Телеведущая Ляйсан Утяшева у себя в социальной сети выложила фото, на котором запечатлена вместе со звездой Голливуда Николь Кидман и своим супругом - шоуменом Павлом Волей.

39-летняя российская знаменитость решила рассказать подписчикам о своем знакомстве с кинодивой после того, как последняя в очередной раз получила награду за свою актерскую игру.

По словам Утяшевой, они с Павлом познакомились с Николь Кидман на званом ужине в Санкт-Петербурге, оказавшись за одним столиком.

Звезда Голливуда покорила их своим обаянием

«Три часа приятного общения с очень интеллигентной и образованной женщиной, невероятно влюбленной в свою профессию. От этой встречи, которая запомнится на всю жизнь, остались невероятно теплые воспоминания и это фото на память. Достойнейшая и заслуженная победа!» — написала Ляйсан.



Ее публикация вышла после того, как на церемонии вручения Национальной премии кинокритиков США Кидман получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Плохая девочка».