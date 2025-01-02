«Щечкой к щечке с любимой деткой»: Максим Галкин спел дуэтом с дочерью Лизой на новогодней вечеринке

Певец, ведущий и шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ от 16.09.2022, - Ред.) продолжает делиться с подписчиками кадрами с вечеринки в новогоднюю ночь.
Звездное семейство встречало 2025 год в одном из ресторанов Израиля
Первый ролик Максима*, на котором он у себя в микроблоге показал, как вместе с женой Аллой Пугачёвой отжигает в танце под ёлкой, позволил журналистам допустить, что супруги отправились на вечеринку вдвоем, оставив своих детей-двойняшек на попечение домработницы.
Новое видео шоумена это полностью опровергает. На коротком ролике можно увидеть Максима Галкина*, развлекающего публику ресторана исполнением песни в дуэте с дочерью Лизой.
Правда, пел лишь отец. Его дочь изредка подпевала. Возможно, одно-два словечка.
Выступали они перед искушенной публикой, крепко прижавшись друг к другу.
Трогательное видео для семейного архива засняла на телефон сама Примадонна.
Ролик умилил многих поклонников четы.
В комментариях они также отметили, что в последнее время на странице шоумена стало появляться много контента, хотя ранее он кадрами с семьей публику радовал очень редко.
Мужа Аллы Пугачевой попросили не останавливаться и продолжать публиковать фотографии и видео.