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«Щечкой к щечке с любимой деткой»: Максим Галкин спел дуэтом с дочерью Лизой на новогодней вечеринке

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«Щечкой к щечке с любимой деткой»: Максим Галкин спел дуэтом с дочерью Лизой на новогодней вечеринке
Знаменитости
Фото из открытых источников

Певец, ведущий и шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ от 16.09.2022, - Ред.) продолжает делиться с подписчиками кадрами с вечеринки в новогоднюю ночь.

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Первый ролик Максима*, на котором он у себя в микроблоге показал, как вместе с женой Аллой Пугачёвой отжигает в танце под ёлкой, позволил журналистам допустить, что супруги отправились на вечеринку вдвоем, оставив своих детей-двойняшек на попечение домработницы.

Новое видео шоумена это полностью опровергает. На коротком ролике можно увидеть Максима Галкина*, развлекающего публику ресторана исполнением песни в дуэте с дочерью Лизой.

 
Правда, пел лишь отец. Его дочь изредка подпевала. Возможно, одно-два словечка.
Выступали они перед искушенной публикой, крепко прижавшись друг к другу.
Трогательное видео для семейного архива засняла на телефон сама Примадонна.

Ролик умилил многих поклонников четы.

«Щёчка к щёчке с любимой деткой. Что ещё нужно?«, «Смотрела на вас и улыбка не сходила с лица», »Наверное, для его детей большое счастье, что у них есть папа, который их так любит» - написали подписчики.

В комментариях они также отметили, что в последнее время на странице шоумена стало появляться много контента, хотя ранее он кадрами с семьей публику радовал очень редко.

Мужа Аллы Пугачевой попросили не останавливаться и продолжать публиковать фотографии и видео.

Информационное агентство «Informing»

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