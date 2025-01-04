«С котовщИной нас!»: Рита Дакота и Федор Белогай уже 5 лет вместе

Певица Рита Дакота в своём микроблоге поделилась с подписчиками приподнятым настроением, а также призналась, что сегодня, 4 января, ровно пять лет, как она и блогер Федор Белогай вместе.
Пара устроила себе романтический ужин на фоне живописного пейзажа в США, где проживает в течение года.
Дакота засняла небольшой фрагмент их посиделок на видео.
Парочка не стала скрывать своих чувств на камеру
Супруги приблизили свои уста друг к другу и слились в поцелуе.
Под роликом Рита написала, что это самые счастливые пять лет в ее жизни.
Подписчики пожелали ей и ее супругу, чтобы ощущение бесконечного счастья длилось как можно дольше, чтобы они берегли свою любовь и ценили друг друга.