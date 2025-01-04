«С котовщИной нас!»: Рита Дакота и Федор Белогай уже 5 лет вместе

Певица Рита Дакота в своём микроблоге поделилась с подписчиками приподнятым настроением, а также призналась, что сегодня, 4 января, ровно пять лет, как она и блогер Федор Белогай вместе.

Пара устроила себе романтический ужин на фоне живописного пейзажа в США, где проживает в течение года.

Дакота засняла небольшой фрагмент их посиделок на видео.

Парочка не стала скрывать своих чувств на камеру

Супруги приблизили свои уста друг к другу и слились в поцелуе.

Под роликом Рита написала, что это самые счастливые пять лет в ее жизни.

«Как говорит Мия (родившаяся в 2017 году дочь Риты Дакоты от первого брака с Владом Соколовским, - Авт.), у вас котовщИна. Так что с котовщИной нас, получается, - свою публикацию Дакота начала с шутки своей любимой детки. А дальше зашла речь о серьезном, основанном на личном опыте. - Любовь существует, друзья. Честное слово, проверено. Правда, ее невозможно найти, но можно построить».

Подписчики пожелали ей и ее супругу, чтобы ощущение бесконечного счастья длилось как можно дольше, чтобы они берегли свою любовь и ценили друг друга.