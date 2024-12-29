Рита Дакота похвасталась, что написала мировые хиты, назвав Нью-Йорк «настоящим вдохновением»

Певица Рита Дакота, еще год назад отправившаяся вместе с мужем и дочкой «зимовать» в США, у себя в социальной сети похвасталась, что именно в Америке на нее накатило такое вдохновение, что она создала сразу два настоящих мировых хита. Дакота явно настроена стать звездой мирового масштаба.

Рита Дакота намерена покорить мировую сцену

«Нью-Йорк - чистейшее вдохновение. Я так мечтаю показать вам клип, снятый на международный рынок - пишет Дакота у себя в instagram* (соцсеть принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, - Ред.). - Мой грядущий альбом будет англоязычным. Выйдет он в 2025 году. Песни Paper plane и Reason, которые мы экранизируем, настоящие мировые хиты. И их написала я! Просто не могу поверить, что я, простая девчонка с Комаровки, снимаю клипы такого уровня. И их скоро могут увидеть люди со всего земного шара. Просто в голове не укладывается!»

У некоторых подписчиков Риты Дакоты из России тоже в голове не укладывается, как она смогла так легко отказаться от блестящей карьеры в отечественном шоу-бизнесе и нацелиться на покорение западной аудитории.