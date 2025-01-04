Сможет подрабатывать фокусником: Константин Меладзе после первого бокала показал гостям свои скрытые таланты

Если у продюсера и композитора Константина Меладзе когда-нибудь возникнут сложности с основной работой, он сможет подрабатывать фокусником либо конферансье. Судя по всему, у него прекрасно получается развлекать публику. По крайней мере, в новогоднюю ночь.

Предположительно, он встречал 2025 год вместе с родным братом Валерием, его женой Альбиной Джанабаевой и их детьми

Ролик о том, как у бывшего супруга Веры Брежневой получается развлекать гостей после первого выпитого бокала, опубликовал певец Валерий Меладзе в instagram (социальная сеть принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, - Ред.)

Константин Меладзе показал гостям трюк с бокалом и тарелкой. Поначалу он поставил фужер с напитком и накрыл его блюдцем, затем прислонился к посуде лбом, а потом мастерски поднял ее своей головой, так и не опрокинув. Бокал с игристым встал ровно, не было пролито ни капли.

Продюсер затем взял его в руки и выпил. Вероятно, загадав при этом желание.

«Развлекаю гостей после первого выпитого бокала» - такими словами подписал композитор ролик, повеселивший публику.

Его брат Валерий на всякий случай решил предупредить подписчиков, что повторять за «хитмейкером» не стоит.

«Внимание, этот трюк выполнен профессионалом», - объяснил артист.