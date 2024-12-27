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«Она нашла нам спонсоров»: Прохор Шаляпин похвастался, что полетит с Леной Лениной на Мальдивы

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«Она нашла нам спонсоров»: Прохор Шаляпин похвастался, что полетит с Леной Лениной на Мальдивы
Знаменитости
Фото: Соцсети

Прохор Шаляпин в предвкушении прекрасного отдыха на Мальдивах. Отправиться он туда вместе со светской львицей Леной Лениной. Актриса позаботилась о путевках, похвастался певец. Об этом информирует РИА «Информинг» со ссылкой на «Пятый канал».

Ленина достала путевки на середину января следующего года

Причем, по достаточно выгодной цене. Шаляпин уверяет, что его заработки вряд ли бы позволили самому оплатить такой отдых по высшему разряду.

Поэтому когда Ленина предложила Прохору лететь вдвоем, он время на раздумья не брал и сразу же согласился.

«Она нашла спонсоров, каких-то людей добрых, и нас отправляют. Сами знаете, какой курс доллара.. Извините, но откуда мы, бедные артисты, несчастные, сами можем… Все летают по бартеру», — цитирует спич Шаляпина источник.

Ранее Прохор утверждал, что, вероятно, переквалифицируется из певца в блогера, поскольку в блогосфере заработки повыше.

Информационное агентство «Informing»

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