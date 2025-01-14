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Хочу морозы, сугробы и пургу, как в детстве: Лариса Гузеева эмоционально обратились к зиме

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Хочу морозы, сугробы и пургу, как в детстве: Лариса Гузеева эмоционально обратились к зиме
Знаменитости
Фото из открытых источников

Вот уже и по-старому стилю вся страна празднует Новый год, а настоящей снежной зимы в столице по-прежнему нет. А крепкие русские морозы куда подевались?

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева надеялась, что во время новогодних и рождественских праздников сделает много эффектных фото на фоне метелей и падающих с неба снежинок. Но пока не тут-то было.

В этом сезоне зима пока аномально тёплая. Уже и синоптики об этом предупредили.

На фоне этих новостей звезда фильма «Сваха» решила эмоционально обратиться к времени года, котороя сейчас властвует.

Зима, ты где? Когда придёшь? - спрашивает артистка. - Как в детстве хочу мороз, сугробы, пургу и вьюгу!

 Невзирая на то, что пока в Москве хоровод снежинки не кружат и метель не танцует, фото, которым проиллюстрировала Гузеева свой пост в социальной сети, получилось на удивление зимним и по сезону атмосферным.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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