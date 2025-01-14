Хочу морозы, сугробы и пургу, как в детстве: Лариса Гузеева эмоционально обратились к зиме

Вот уже и по-старому стилю вся страна празднует Новый год, а настоящей снежной зимы в столице по-прежнему нет. А крепкие русские морозы куда подевались?
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева надеялась, что во время новогодних и рождественских праздников сделает много эффектных фото на фоне метелей и падающих с неба снежинок. Но пока не тут-то было.
В этом сезоне зима пока аномально тёплая. Уже и синоптики об этом предупредили.
На фоне этих новостей звезда фильма «Сваха» решила эмоционально обратиться к времени года, котороя сейчас властвует.
Невзирая на то, что пока в Москве хоровод снежинки не кружат и метель не танцует, фото, которым проиллюстрировала Гузеева свой пост в социальной сети, получилось на удивление зимним и по сезону атмосферным.