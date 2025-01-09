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Hardcore в Дубае: Валерий Меладзе разогнался до бешеных скоростей

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Hardcore в Дубае: Валерий Меладзе разогнался до бешеных скоростей
Знаменитости
Фото из открытых источников

Валерий Меладзе попробовал себя в роли рокера

Певец Валерий Меладзе продолжает выступать на корпоративах в Дубае. В сети появилось видео, снятое во время его очередного концерта. 

На сей раз певец не оскандалился, а буквально зажёг публику. Меладзе решил устроить настоящий хардкор на сцене. 

В раннем репертуаре исполнителя есть песня «Девушки из высшего общества». Публике настолько она полюбилась, что её неоднократно просят исполнить, даже если артист не собирался  её петь. 

Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае решил, как он сам выразился, добавить скоростей. Свой хит он исполнял в 3-5 раз быстрее, чем обычно. Соответственно, музыканты также играли намного быстрее. 

Получилось в итоге неплохо. Публика пришла в восторг, ведь, интенсифицировав ритм, Валерию Меладзе удалось сделать из своей попсовой песней настоящую рок-композицию.


Информационное агентство «Informing»

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