Hardcore в Дубае: Валерий Меладзе разогнался до бешеных скоростей

Певец Валерий Меладзе продолжает выступать на корпоративах в Дубае. В сети появилось видео, снятое во время его очередного концерта.

На сей раз певец не оскандалился, а буквально зажёг публику. Меладзе решил устроить настоящий хардкор на сцене.

В раннем репертуаре исполнителя есть песня «Девушки из высшего общества». Публике настолько она полюбилась, что её неоднократно просят исполнить, даже если артист не собирался её петь.

Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае решил, как он сам выразился, добавить скоростей. Свой хит он исполнял в 3-5 раз быстрее, чем обычно. Соответственно, музыканты также играли намного быстрее.

Получилось в итоге неплохо. Публика пришла в восторг, ведь, интенсифицировав ритм, Валерию Меладзе удалось сделать из своей попсовой песней настоящую рок-композицию.



