Зацепин допустил, что Алла Пугачева может вернуться в Россию только на собственные похороны

Почти три года минуло с тех пор, как Примадонна советской и российской эстрады вместе с мужем-иноагентом и младшими детьми эмигрировала из России, но многие ее поклонники все еще ждут и надеются на возвращение любимицы. Певец Павел Зацепин поспешил их огорчить.
Вернется ли Примадонна в РФ и когда?
По его мнению, Алла Пугачева может вернуться в Россию навсегда только в одном-единственном случае - на собственные похороны. То есть, когда ее уже не будет в живых.
Зацепин указал на принципиальную позицию Примадонны в вопросе отъезда. Менять свое решение она не намерена - и это уже всем стало понятно, ведь минуло, без малого, почти три года.
Музыкант добавил, что невзирая на позицию, многие знаменитости предпочли бы все же покоиться на родине, а не на чужбине.
Пугачева вместе с супругом и детьми, напомним, сейчас проживает в Израиле.