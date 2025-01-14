Балерина Анастасия Волочкова заявила о духовной бездне богачей

Знаменитая российская балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о тяжёлой жизни богачей и их духовной бездне. Слова знаменитости приводит издание NEWS.ru.

Волочкова отметила, что материально обеспеченные люди, которые ни в чём не нуждаются, часто не могут построить личное счастье и бывают одинокими.

Сложность заключается именно в том, чтобы найти ту самую вторую половинку, которая будет с тобой по любви, а не за деньги.

Многие люди, даже те, которые очень сильно богаты, находятся в такой бездне духовной, говорит Настя. - Богатым людям очень сложно выбрать себе для союза женщину, которая будет с ними именно по душе, а не по финансовой составляющей.

Недавно Волочкова показала, с каким красавцем отдыхает в этом году на своих любимых Мальдивах.