Балерина Анастасия Волочкова заявила о духовной бездне богачей

Знаменитая российская балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о тяжёлой жизни богачей и их духовной бездне. Слова знаменитости приводит издание NEWS.ru.
Волочкова отметила, что материально обеспеченные люди, которые ни в чём не нуждаются, часто не могут построить личное счастье и бывают одинокими.
Сложность заключается именно в том, чтобы найти ту самую вторую половинку, которая будет с тобой по любви, а не за деньги.
Недавно Волочкова показала, с каким красавцем отдыхает в этом году на своих любимых Мальдивах.