Тоскует по детям и мужу: соседи рассказали, как живет Алла Пугачева на Кипре

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачёва практический год живёт на Кипре в полном одиночестве. Об этом рассказали соседи народной артистки в беседе с kp.ru.

Дни на Кипре проходят в одиночестве

Знаменитая певица вместе со своим молодым мужем Максимом Галкиным* (включен Минюстом в список иноагентов в РФ, - Ред.) и младшими детьми Лизой и Гарри эмигрировала в Израиль сразу после начала специальной военной операции на Украине.

До ноября 2023 года у звёздной пары там не было никаких проблем. Однако случившиеся тогда страшные события вынудили семью переехать на Кипр.

Там супруги ранее приобрели особняк в Лимасоле, благодаря чему и получили гражданство ЕС.

В СМИ было много новостей о том, что Пугачёва вместе с мужем и детьми пробыла там недолго, после чего вновь вернулась в Израиль.

Однако соседи Аллы Борисовны по Кипру заявили изданию, что она почти всё время живёт именно там.

Её супруг дома бывает крайне редко, так как почти всё время на гастролях-вынужден зарабатывать, чтобы обеспечивать свою звёздную жену и детишек.

Лиза и Гарри, к слову, по утверждению тех же соседей, проживают даже не на Кипре и не в Израиле, а в Великобритании.

К родителям в Лимасол приезжают редко, фактически только на праздники и каникулы.

После военных событий в Израиле Пугачёва с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле ещё до пандемии... Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин* отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к маме и папе приезжают лишь на каникулы — поделились собеседники газеты.

Недавно звёздные супруги у себя в социальных сетях выложили очень много фото и видео вместе со своими детьми-одиннадцатилетними Лизой и Гарри.

Алла Борисовна и её дочь, к примеру, очаровали аудиторию, снявшись у ёлки в парных новогодних костюмах.