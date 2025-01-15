Информинг » Знаменитости » Тоскует по детям и мужу: соседи рассказали, как живет Алла Пугачева на Кипре

Тоскует по детям и мужу: соседи рассказали, как живет Алла Пугачева на Кипре

Image 16+
Тоскует по детям и мужу: соседи рассказали, как живет Алла Пугачева на Кипре
Знаменитости
Фото из открытых источников

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачёва практический год живёт на Кипре в полном одиночестве. Об этом рассказали соседи народной артистки в беседе с kp.ru.

Дни на Кипре проходят в одиночестве

Знаменитая певица вместе со своим молодым мужем Максимом Галкиным* (включен Минюстом в список иноагентов в РФ, - Ред.) и младшими детьми Лизой и Гарри эмигрировала в Израиль сразу после начала специальной военной операции на Украине.

До ноября 2023 года у звёздной пары там не было никаких проблем. Однако случившиеся тогда страшные события вынудили семью переехать на Кипр.

Там супруги ранее приобрели особняк в Лимасоле, благодаря чему и получили гражданство ЕС.

В СМИ было много новостей о том, что Пугачёва вместе с мужем и детьми пробыла там недолго, после чего вновь вернулась в Израиль.

Однако соседи Аллы Борисовны по Кипру заявили изданию, что она почти всё время живёт именно там.

Её супруг дома бывает крайне редко, так как почти всё время на гастролях-вынужден зарабатывать, чтобы обеспечивать свою звёздную жену и детишек.

Лиза и Гарри, к слову, по утверждению тех же соседей, проживают даже не на Кипре и не в Израиле, а в Великобритании.

К родителям в Лимасол приезжают редко, фактически только на праздники и каникулы.

После военных событий в Израиле Пугачёва с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле ещё до пандемии... Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин* отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к маме и папе приезжают лишь на каникулы — поделились собеседники газеты.

Недавно звёздные супруги у себя в социальных сетях выложили очень много фото и видео вместе со своими детьми-одиннадцатилетними Лизой и Гарри.

Алла Борисовна и её дочь, к примеру, очаровали аудиторию, снявшись у ёлки в парных новогодних костюмах.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Стречина: Съемки сериала "Любовь Советского Союза" вышли на финишную прямую

Стречина: Съемки сериала "Любовь Советского Союза" вышли на финишную прямую

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Тоскует по детям и мужу: соседи рассказали, как живет Алла Пугачева на Кипре

Вчера, 18:11

Балерина Анастасия Волочкова заявила о духовной бездне богачей

14-01-2025, 19:00

Хочу морозы, сугробы и пургу, как в детстве: Лариса Гузеева эмоционально обратились к зиме

14-01-2025, 17:51

Ляйсан Утяшева похвасталась совместным фото с Николь Кидман

14-01-2025, 13:50

Стречина: Съемки сериала "Любовь Советского Союза" вышли на финишную прямую

13-01-2025, 17:00

Риелтор Бенина сообщила, что София Ротару передумала продавать свою квартиру в Москве за 80 млн руб

10-01-2025, 19:04

Hardcore в Дубае: Валерий Меладзе разогнался до бешеных скоростей

9-01-2025, 16:48

Топовая блогерша Killadamente умерла в 27 лет, подавившись едой во время ужина

9-01-2025, 12:43

Невеста 28-летнего стримера Максима Спокойнича рассказала, что незадолго до его смерти они планировали пожениться

9-01-2025, 12:22

Сейчас он в коме: Маргарита Симоньян рассказала о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна

9-01-2025, 09:17

СМИ раскрыли райдер Анжелики Варум на 2025 год

8-01-2025, 22:30

Зацепин допустил, что Алла Пугачева может вернуться в Россию только на собственные похороны

8-01-2025, 15:22

Популярный стример Максим Спокойнич умер в 28 лет от рака

8-01-2025, 14:50

Анна Хилькевич сожалеет об ошибке, которую допустила в новогоднюю ночь - теперь расхлебывает последствия

5-01-2025, 12:45

«С котовщИной нас!»: Рита Дакота и Федор Белогай уже 5 лет вместе

4-01-2025, 16:58

Сможет подрабатывать фокусником: Константин Меладзе после первого бокала показал гостям свои скрытые таланты

4-01-2025, 16:01

«Щечкой к щечке с любимой деткой»: Максим Галкин спел дуэтом с дочерью Лизой на новогодней вечеринке

2-01-2025, 16:49

Первый канал вернул платью Нади из «Иронии судьбы» его насыщенный терракотовый цвет

1-01-2025, 20:10

Алла Пугачева и Максим Галкин зажгли у елки под хиты Андрея Губина и Валерия Меладзе

1-01-2025, 18:31

Она не вернется: надежды фанатов на возвращение Аллы Пугачевой в Россию разбили

1-01-2025, 18:00

Новости партнеров
2023
ru-RU